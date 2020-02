Ménès : « L’OM a été plombé par une ligne d’attaque inexistante ! »

L’Olympique de Marseille a perdu pour la première fois en championnat depuis la fin du mois d’Octobre dernier. Une défaite qui n’a rien d’inquiétante pour le moment pour Pierre Ménès…

il n’y a pas de raison d’être véritablement inquiet pour le moment

« Samedi après-midi, on était beaucoup à penser que l’OM poursuivrait sa marche en avant face à une équipe de Nantes très handicapée par les blessures. Il n’en a rien été. Et avant de parler de Marseille, j’aimerais tirer un coup de chapeau aux Canaris qui ont totalement mérité leur victoire et ont été remarquables dans ce match. Remarquables d’intelligence, avec une vraie volonté de jouer dès la récupération du ballon et une bonne organisation défensive autour de Girotto et de Pallois, qui avait un peu mis le feu aux poudres avec ses déclarations de la veille mais qui, comme Payet avant Marseille-Lyon il y a quelques semaines, a assumé sur le terrain. (…) Après le repos, l’OM a déjoué, plombé par une ligne d’attaque inexistante, que ce soit Germain, Payet ou Benedetto. Avec une certaine réussite, les Nantais ont ajouté deux buts, le troisième étant marqué par Alvaro contre son camp. C’est évidemment un coup d’arrêt dans la super série des hommes de Villas-Boas, qui ont donc grillé un de leurs trois jokers et demi. Reste à voir comment ils vont réagir après cet accroc, même s’il n’y a pas de raison d’être véritablement inquiet pour le moment. »

Pierre Ménès – Source : Canal +