Ménès pointe du doigt le problème récurrent de l’OM de Sampaoli !

Malgré un doublé de Milik et une victoire 2-1 de l’OM face au FC Bâle jeudi soir en Conférence League, les marseillais peuvent être frustrés. Sur son site, Pierre Ménès a débriefé le match…

Pour Pierre Ménès, l’OM a proposé du jeu mais comme souvent n’a pas réussi a être efficace dans la zone de vérité. Milik, Gerson, Guendouzi, Payet ou encore Under ont raté des occasions franches…

Côté possession de balle et création d’occasions, ça va. Marquer, c’est beaucoup plus dur — Ménès

« Marseille s’est imposé au Vélodrome contre une équipe de Bâle difficile à déchiffrer, capable de largesses défensives énormes mais aussi de remontées de balle inspirées. Une équipe assez curieuse mais très objectivement, l’OM aurait dû gagner ce match avec deux ou trois buts d’écart. Mais c’est un peu le problème des Phocéens depuis quelques temps : côté possession de balle et création d’occasions, ça va. Marquer, c’est beaucoup plus dur. Hier soir, Ünder et Milik ont trouvé le poteau et les occasions se sont multipliées. Mais à l’arrivée, cela ne fait que deux buts au compteur : un penalty pour une faute de Pelmard sur Guendouzi transformé d’une jolie Panenka par Milik et une reprise du même Milik qui a bien suivi une frappe de Rongier repoussée par un gardien helvète pas inoubliable sur cette action. Mais en fin de match, Esposito a réduit le score, ce qui laisse d’autres perspectives aux Suisses avant le match retour. Une petite remarque ironique : le but d’Esposito est entaché d’un hors-jeu. Mais comme il n’y a pas de VAR à ce stade de la Ligue Europa Conférence, l’erreur n’a pas pu être corrigée. » Pierre Ménès – source : Pierrotlefoot (10/03/2022)

Ligue Europa et Europa Conférence : un sourire et des grimaces Si l’OM a battu Bâle, Monaco et Rennes ont été vaincus sur le même score et ont hypothéqué leurs chances de qualification. On fait le point.https://t.co/oN46a12ll1 — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 10, 2022

La réaction de l’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli après la victoire de l’OM face à Bâle (2-1) :

« Je crois que l’analyse doit être faite sur la grande différence footballistique qu’il y a eu sur le terrain. Il y aurait pu y avoir 4 buts de différence face à cette bonne équipe. C’est dommage de prendre ce but de Bâle qui parait peut-être hors-jeu. (…) « Nous pensons qu’il faut répéter ce genre de prestations comme aujourd’hui ou la première mi-temps de Monaco. Mais il faut plus convertir, il aurait dû y avoir au moins 4 buts de différence. Alors qu’au final on va aller en Suisse avec un seul but d’avance. (…) « Il y a une équipe qui a tiré 20 fois et l’autre, une mais au final ça se termine à 2-1. En plus avec ce hors-jeu… La réussite n’est pas forcément de notre côté. » Jorge Sampaoli – Source : Football Club de Marseille (11/03/2022)