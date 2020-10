Mercat OM : Thauvin déjà impressionné par Henrique…

Ce vendredi, Florian Thauvin était en conférence de presse d’avant match Lyon vs OM. Le milieu offensif olympien a été interrogé sur la dernière recrue du club, Luis Henrique.

Florian Thauvin a évoqué son avenir, il ne se ferme aucune porte, mais aussi le mercato de son club et plus précisément la dernière recrue Luis Henrique. L’international français se dit surpris par le niveau et la sérénité que dégage le jeune brésilien de 18 ans. Thauvin s’attend donc a de bonnes surprises avec cette arrivée…

surpris de voir autant de qualités chez un si jeune joueur — Thauvin

« Henrique est un très bon joueur, j’ai été surpris de voir autant de qualités chez un si jeune joueur. Quand on voit arriver un jeune joueur de 18 ans, on sait qu’il a du talent mais on s’attend pas à voir de si bonnes choses chez lui. Il est serein, il a l’air de s’adapter plutôt bien, rapidement. Honnêtement, je pense que l’on va avoir de bonnes surprises avec Luis Henrique ! »

Florian Thauvin – source : Conférence de presse (02/10/2020)

