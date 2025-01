Mercato : 15M€ ? L’OM ne veut pas céder à la surenchère ?

Le jeune milieu de terrain Reda Belahyane, en grande forme avec le Hellas Vérone, attire l’attention de plusieurs clubs, dont l’OM, mais la Lazio semble prendre l’avantage sur ce dossier. Malgré l’intérêt marseillais, c’est le club romain qui est sur le point de finaliser le transfert, en raison notamment d’une offre plus élevée que celle de l’OM.

Le milieu de terrain du Hellas Vérone, Reda Belahyane, réalise une excellente saison en Serie A et a rapidement attiré l’attention de l’OM. Cependant, la Lazio semble désormais prendre l’avantage sur le dossier, avec des discussions en bonne voie pour finaliser le transfert.

L’OM, bien qu’en forme en Ligue 1, cherche à renforcer son milieu de terrain cet hiver, et a fait de Belahyane, âgé de 20 ans, sa priorité. Après une première saison réussie à Vérone, l’ancien joueur de Nice s’est affirmé comme un leader dans une équipe actuellement 17e en Serie A. Cependant, la concurrence est forte, notamment de la part de Rennes et de plusieurs clubs italiens. Selon le journaliste Fabrizio Romano, la Lazio serait proche de finaliser l’accord avec Vérone pour Belahyane, ce qui semble écarter l’OM du dossier. Ce dernier a tweeté : « Les discussions entre la Lazio et Vérone pour Reda Belahyane avancent bien, comme révélé ce matin. Affaire conclue, pas de proposition de l’OM. »

🔵⚪️👀 Discussions between Lazio and Verona for Reda Belahyane are advancing well, as revealed this morning.

Deal on, no proposal from OM. ⤵️ https://t.co/aIa0PM8MYD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2025