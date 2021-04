Mercato : « À l’époque où il était à l’OM, Bielsa me voulait déjà… »

Marcelo Bielsa suscite souvent des sentiments contrastés. L’ancien coach de l’OM n’avait pas réussi à convaincre au LOSC avant de se relancer à Leeds. Il aura au moins marqué un joueur qui a perdu le fil de sa carrière, Farès Bahlouli.

Dans un long entretien accordé à France Football, le joueur formé à Lyon revient sur sa relation avec les entraineurs. Il met en avant Marcelo Bielsa et précise que le coach argentin voulait déjà le faire venir à l’OM…

L’entretien immanquable avec Farès Bahlouli (FC Metal Kharkiv) : «Je veux me reconstruire» https://t.co/mAiSNTqbYH — France Football (@francefootball) April 1, 2021

Bielsa m’a fait découvrir des choses en moi auxquelles je n’aurais jamais pensé

« En vérité, j’ai eu une relation particulière avec (Marcelo) Bielsa. C’est quelqu’un qui a une vision du football incroyable. Je n’avais jamais vu ça auparavant. Il me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Il m’a fait découvrir des choses en moi auxquelles je n’aurais jamais pensé. Par exemple : un vendredi, il me fait rentrer trente minutes en Ligue 1. Après le match, il m’informe qu’il m’envoie en réserve le lendemain. Aucun souci. Il me dit : « Je vais te mettre le GPS et j’ai besoin que tu coures plus de douze kilomètres dans le match. » Pour moi, c’était compliqué de faire ça en réserve. Mais il a pris le temps de m’expliquer que j’en suis capable. Le lendemain, j’ai couru 12,7 bornes. Il m’a fait comprendre que j’avais le coffre pour ça et m’a fait prendre confiance en moi. (…) En janvier 2017, Luis Campos venait de quitter Monaco pour Lille. Il a pris contact avec moi en me disant que Bielsa arrivait. À l’époque où il était à l’OM, Bielsa me voulait déjà. Je vois un club où le directeur sportif et le coach me veulent donc je ne réfléchis pas. Après l’intérim de (Franck) Passi, Bielsa arrive à l’été et tout se passe super bien. On a fait une bonne préparation mais, malheureusement, les résultats n’ont pas suivi. Tout est allé très vite. » Farès Bahlouli – source : France Football (29/03/2021)