Mercato ex OM : Bielsa fonce sur un attaquant à 60M€ qu’il a fait venir à Marseille !

Suivi par plusieurs clubs en Europe, Lucas Ocampos a la cote avec l’un de ses anciens coachs à l’Olympique de Marseille : Marcelo Bielsa !

Ces dernières semaines, l’avenir de Lucas Ocampos est un gros point d’interrogation. L’international argentin est enclin à rester à Séville et même à prolonger son contrat. Avec une clause libératoire à 60 millions d’euros, il reste envisageable de le voir filer vers la Premier League. Le club andalou verrait d’un bon oeil la prolongation de l’Argentin et surtout l’augmentation de cette clause libératoire.

BIELSA VEUT DE NOUVEAU RECRUTER OCAMPOS !

Selon plusieurs médias étrangers et notamment en Angleterre, Leeds est sur le dossier Lucas Ocampos. Marcelo Bielsa, qui a connu son compatriote argentin à l’Olympique de Marseille apprécie grandement son profil et souhaiterait le faire venir en Premier League pour la saison prochaine. Il y a près d’un an, l’ailier gauche évoquait sa relation avec El Loco lors de ses premières semaines à l’OM.

« Un jour, l’assistant m’a appelé pour parler à Bielsa. Nous avons barvardé, j’ai pris mes affaires et j’ai signé à Marseille. Je suis arrivé un mardi et il y a eu le match samedi. Pendant cette période, nous n’avons eu aucun contact et jamais parlé, même à l’entraînement. C’était bizarre » Lucas Ocampos – Source : Onze Mondial (17/04/21)