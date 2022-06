Mercato : Alexandre Phliponeau toujours remonté contre l’OM…

Alexandre Philiponeau, l’ancien minot a réalisé une saison solide au FC Sète 34 où il était prêté, ce qui n’a pas manqué d’attirer le regard de plusieurs équipes de ligue 2 voir même de ligue 1.

L’ex-capitaine de la réserve de l’OM sort d’une saison pleine avec le FC Sète (14ème de National) et il attise la convoitise de plusieurs écuries de ligue 2. Il a joué la quasi-totalité des matchs 27 sur 34, avec une petite blessure qui l’a empêché de faire 100 % des rencontres. Classé deuxième meilleur joueur de National par Actufoot, ces performances abouties ont été remarquées malgré le classement de son équipe.

à écouter aussi :[Marseille Champions Podcast] : Plongée dans le football des jeunes, ses travers et ses espoirs !

« Je suis encore jeune et j’ai assez perdu de temps avec l’OM »

Alexandre Phliponeau qui avait rejoint l’OM en U12 ne renouvellera pas dans le club phocéen à l’issue de son contrat le 30 juin. Lui qui avait obtenu le trophée de meilleur jeune marseillais en 2019, n’a jamais eu la chance de jouer en match officiel avec l’OM. Il avait pourtant été promis à du temps de jeu à la signature de son contrat pro en 2019, mais n’aura finalement été sur le banc qu’à 4 reprises et jamais sur le terrain.

Au sortir d’un prêt convaincant à Sète en National, Alexandre Phliponeau (ex-OM) a évoqué son avenir sur @Actufoot_com #NationalFFF ➡️ https://t.co/D33KFv7ygK pic.twitter.com/DXAgpNJLEy — Thomas (@ThomGucciardi) June 6, 2022

Le milieu de terrain de 22ans a confié à Actufoot avoir « reçu plusieurs offres de clubs de ligue 2 et être suivi par des clubs de ligue 1 ». Si aucune offre n’a pour le moment été faite, une page se tourne pour le « minot », il ira vers le projet qui lui permettra de réaliser une saison complète, dans la continuité de celle effectuée à Sète.

« J’avais besoin de reprendre du plaisir et de jouer, faire une saison complète. Ce que j’ai fait. Je veux continuer à jouer régulièrement donc j’ai envie de retrouver un club qui va me faire confiance. Je suis encore jeune et j’ai assez perdu de temps avec l’OM. » Alexandre Phliponeau – source : Actufoot (06/06/2022)