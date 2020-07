Mercato : Alvaro envoie un message fort aux joueurs qui pensent à quitter l’OM !

Dans son entretien accordé au média du club, Alvaro Gonzalez avait affiché sa joie d’être officiellement Marseillais. L’Espagnol a également accordé une interview à France 3 où il affiche ses ambitions pour la saison prochaine !

Alvaro Gonzalez voit très loin avec l’Olympique de Marseille. Le défenseur espagnol qui est officiellement un joueur de l’OM a plusieurs objectifs. Il veut réaliser une grosse saison avec l’OM et gagner un trophée. Il rêve d’être sélectionné avec l’Espagne et incitent ses coéquipiers à rester à l’OM !

Ceux qui réfléchissent à quitter le club je l’ai invite à rester — Alvaro

« Mon rêve est de gagner quelque chose avec l’OM, je veux aller très loin en Ligue des Champions. Et si je suis très bon avec l’OM pourquoi ne pas être sélectionné avec l’équipe d’Espagne. A Marseille, j’ai trouvé une ville, un club fait pour moi. Les gens vivent pour le football avec ferveur, je sens une vibration je n’ai jamais joué dans un stade comme le Vélodrome. Il vous donne une âme, j’adore la ville, elle dégage une force incroyable. Elle me fait penser à Barcelone. Ceux qui réfléchissent à quitter le club je l’ai invite à rester. Croyez-moi on à une grande équipe, et on va être dur à battre dans toutes les compétitions. A Marseille on me dit que j’ai la grinta, que je suis le patron. En Espagne, on dit que j’ai la rage, que je suis un chien, un lion. Je n’ai pas la technique d’un Payet, d’un Thauvin mais je transmet mon envie à mes coéquipiers. Alvaro Gonzalez – Source : France 3 Provence (21/07/2020)