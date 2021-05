Mercato : Alvaro explique pourquoi il a prolongé avec l’OM !

C’était annoncé, c’est maintenant officiel, Alvaro a prolongé son contrat jusqu’en 2024. Le défenseur espagnol s’est confié sur le site officiel de l’OM et explique ce choix…

J’ai 31 ans, je crois que ce sont mes dernières années au haut niveau — Alvaro

« J’ai 31 ans, je crois que ce sont mes dernières années au haut niveau. Je crois qu’elles seront les plus importantes pour moi. C’est pour ça que Pablo (Longoria) et moi avons parlé de signer des années de plus. Ces 3 ans, je veux profiter parce qu’elles seront plus ou moins les dernières professionnelles au meilleur niveau que je peux donner dans le football. C’est pour ça que je veux rester à Marseille ». Alvaro – source : OM.fr (28/05/2021)