Mercato : Alvaro s’amuse des rumeurs sur son départ

Le défenseur de l’Olympique de Marseille Alvaro Gonzalez (31 ans) a publié un message sur son compte Twitter en réponse aux dernières informations évoquant des intérêts de Strasbourg et Bordeaux pour le recruter cet hiver.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a quelques jours et de nombreuses informations et rumeurs commencent déjà à circuler dans le sens des départs comme dans celui des arrivées… Hier soir le quotidien sportif l’Equipe indiquait que plusieurs clubs de ligue 1 s’intéressaient à Alvaro Gonzalez (31 ans). Il s’agirait de Bordeaux et de Strasbourg notamment. Des discussions auraient même été engagées avec le défenseur espagnol. Il semblerait toutefois que ce dernier ne soit pas vraiment décidé à quitter l’OM. Il a en effet réagi de manière ironique sur les réseaux sociaux à ces informations. « Ah oui ??? Merci », a-t-il ainsi écrit avec un emoji de rire aux éclats. Une manière de démentir ?

Je me sens à Marseille comme chez moi, Je crois que l’OM a changé ma vie

Rappelons qu’Alvaro Gonzalez a prolongé en mai dernier son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024. « Je me sens à Marseille comme chez moi, Je crois que l’OM a changé ma vie. Au niveau de la langue, la mentalité. Il faut être un peu différent pour jouer ici. Tu sens que tout le monde est passionné ici. Si on donne un peu aux supporters, ils vont vous redonner le double ou le triple, » déclarait-il la saison dernière.

Cette saison le défenseur olympien a vu son temps de jeu nettement diminuer avec l’arrivée de Saliba et le retour en forme de Duje Caleta Car. En conférence de presse en décembre dernier, Alvaro avait été questionné au sujet de son avenir. Il avait alors affirmé que ce n’était pas une situation facile, mais qu’il comptait bien continuer de travailler pour regagner sa place.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)