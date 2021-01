Pour renforcer l’attaque de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a multiplié les pistes. Le nom de Jean-Philippe Mateta a notamment été cité dans la presse. Le joueur s’est exprimé à ce sujet !

L’OM a enregistré deux recrues pour le moment : Arek Milik au poste d’avant-centre et Pol Lirola sur le côté droit de la défense… Mais avant de faire signer l’international polonais, plusieurs noms ont été cités dans la presse à ce poste.

pour le coup, je suis allé au plus motivé — MATETA

Jean-Philippe Mateta, jeune attaquant de 23 ans faisait partie de la short-list du directeur sportif marseillais, Pablo Longoria. Finalement, il a signé à Crystal Palace, en Premier League. Dans un entretien à So Foot, il explique pourquoi il a choisi les Eagles plutôt que l’OM !

« Si j’étais prêt à signer à l’OM? Pourquoi pas ! C’est une grande équipe du championnat de France. Mais pour le coup, je suis allé au plus motivé, au club qui me voulait le plus, et c’était Crystal Palace. Et en plus, Marseille a fait un autre choix. » Jean-Philippe Mateta – Source : So Foot (28/01/21)