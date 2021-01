Le mercato hivernal de l’OM est loin d’être terminé. Le défenseur olympien Lucas Perrin qui cherchait un prêt en Ligue 2 pourrait finalement changer de pays…

Pablo Longoria est au four et au moulin afin de modifier l’effectif et faire drastiquement baisser la masse salariale. Après Kevin Strootman, Morgan Sanson, Marley Aké, Kostas Mitroglou, un 5e départ pourrait se concrétiser. En effet, selon Sportal, Lucas Perrin pourrait rejoindre le CSKA Sofia. Le média bulgare explique que le propriétaire du club, Grisha Ganchev veut attirer Lucas Perrin afin de proposer une solution défensive de plus à son coach Bruno Akrapovich qui veut gagner un trophée cette saison.

Le défenseur central marseillais n’a disputé qu’une seule rencontre cette saison, il n’est que le 4e choix d’AVB derrière Alvaro, Duje Caleta Car et Leonardo Balerdi. Perrin va-t-il s’engager avec l’actuel troisième du championnat bulgare dans le cadre d’un prêt ou d’un transfert sec ? André Villas-Boas avait annoncé que l’OM cherchait des solutions pour Marley Ake et Lucas Perrin. Le premier a filé à la Juventus, le second pourrait donc rejoindre Sofia…

Prêt ou transfert pour Perrin ?

💣 TRANSFER BOMB! CSKA-Sofia are close to signing 22-year-old Marseille defender Lucas Perrin (via https://t.co/a7uKWRaBBK) pic.twitter.com/MZXt8B6R3h — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) January 28, 2021

Le chiffre : 27

C’est le nombre de minutes disputées par Lucas Perrin cette saison avec l’OM toutes compétitions confondues.