Mercato : Annoncé dans le viseur de l’OM, il pourrait être suspendu 4 ans !

Avec la présence de Benatia et De Zerbi, les rumeurs mercato se multiplient y compris pour le mercato hivernal à venir. En septembre dernier, c’est Mykhaïlo Mudryk, l’ailier international ukrainien de Chelsea, qui a été évoqué mais ce dernier a échoué à un contrôle antidopage, et la confirmation de la sanction pourrait entraîner une suspension de quatre ans.

L’ailier international ukrainien Mykhaïlo Mudryk, cible de l’OM selon TEAMtalk en septembre dernier, traverse une période difficile après avoir échoué à un contrôle antidopage. Selon les médias ukrainiens Tribuna et UA-Football, une substance interdite a été détectée dans l’échantillon A prélevé fin octobre. Les résultats de l’échantillon B, qui confirmeront ou invalideront cette première analyse, devraient être connus dans les prochains jours, mais l’ailier de Chelsea s’expose à de lourdes sanctions.

Possibilité d’une suspension de 4 ans pour Mykhaïlo Mudryk ?

Âgé de 23 ans, Mudryk risque une suspension de quatre ans en cas de confirmation de sa faute, conformément aux règles de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et de l’agence britannique UK Anti-Doping. Toutefois, selon la gravité de la négligence ou s’il n’y a pas eu intention de tricher, la sanction pourrait être réduite à deux ans ou moins. Cette situation met en péril l’avenir du joueur, qui ne semble pas dans une phase propice à un transfert.



Recruté pour 100 millions d’euros (bonus compris) en janvier 2023 par Chelsea, avec un contrat de huit ans et demi, Mudryk n’a pas réussi à s’imposer en Premier League. Il n’a été titularisé qu’une seule fois en championnat cette saison, et son temps de jeu a été principalement limité à la Ligue Conférence, où il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives en quatre titularisations. Le joueur n’a plus joué depuis la victoire contre Heidenheim le 28 novembre, et il a manqué les quatre dernières journées de championnat ainsi que le déplacement en Kazakhstan contre FK Astana en Europe.

L’option d’un recrutement de Mudryk par l’OM, qui semblait déjà bien compliquée sauf dans le cadre d’un prêt avec prise en charge partielle du salaire par Chelsea, est désormais largement compromise. Le changement tactique opéré par De Zerbi, ainsi que cette suspension potentielle, ont sûrement enterré cette piste, qui semblait déjà incertaine…