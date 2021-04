Mercato : Annoncé dans le viseur de l’OM son entourage pose ses conditions

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato estival des plus mouvementés. Annoncé dans le viseur du club marseillais, le portier du FC Nantes Alban Lafont veut rejoindre un club qui disputera la coupe d’Europe la saison prochaine.

« LAFONT souhaite aller dans un club à dimension européenne »

