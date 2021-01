Mercato : Annoncé en discussion avec l’OM, ce buteur fait le point !

Pablo Longoria cherche un attaquant et les rumeurs se multiplient dans la presse. Si l’option Milik a été confirmée par Villas-Boas, les noms de Kouamé, Crutone, Laborde mais aussi Delort sont aussi cités. L’attaquant du MHSC a fait le point hier…

Le journaliste de Canal+ Philippe Doucet a annoncé des négociations en cours entre l’OM et Andy Delort il y a quelques jours. Ce dernier s’est heurté à la team OM sur Twitter : « Un très bon attaquant pour l’OM ! C’est en très bonne voie ! Vous êtes bien nerveux… Du calme, ce n’est qu’un joueur ! Même si c’est de l’or en barre. (…) Croyez-vous que quelqu’un s’excusera si Delort signe bien à l’OM ? Bien sûr que non ! Pour quoi faire ? Je vous laisse… » . Forcément l’international algérien a été interrogé en conférence de presse mardi sur l’intérêt de l’OM pour lui et son compère Gaëtan Laborde.

J’ai compris que le foot, ça n’intéressait en fait absolument personne. Croyez-vous que quelqu’un s’excusera si delort signe bien à l’OM ? Bien sûr que non ! Pour quoi faire ? Je vous laisse… — philippe doucet (@doucetphilippe2) January 5, 2021

Delort ne ferme aucune porte mais veut jouer l’Europe avec Montpellier

« Je ne suis pas directeur sportif et encore moins président, mais on sait qu’un mercato, c’est toujours compliqué. Mais c’est beau dans le football de toujours trembler, de ne pas être serein, de ne pas savoir ce qu’il va se passer (…) Je pense quand même que le club va essayer de garder tout le monde. Je ne pense pas qu’on va se quitter (avec Gaëtan Laborde). Ce serait une lourde séparation (…) Est-ce que je suis certain de rester ? On ne sait jamais, mais là, maintenant, tout de suite, je peux dire que j’ai envie de rester et que je resterai à 100% ! Mais comme a dit le coach, tu ne peux rien promettre dans le football, je sais de quoi je parle. Mais je dis la vérité, j’ai envie de jouer l’Europe avec Montpellier, et on va tout faire pour rester ». Andy Delort – source : Conférence de presse (05/01/2021)