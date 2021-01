Mercato : « Pour moi Laborde ce serait un flop à l’OM »

Dans notre émission Débat Foot Marseille de ce lundi 5 janvier 2021 avec nos journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean-Charles De Bono, ce dernier s’est poser la question concernant le dossier Laborde…

En plus du dossier Milik, Gaëtan Laborde ferait partie de la short-list de Pablo Longoria pour le poste de numéro 9 lors du mercato hivernal. Dans un entretien accordé à Europe 1, l’agent de l’attaquant du MHSC affirme que la porte n’est pas fermée à un départ. Mais pour notre consultant Jean-Charles de Bono, l’arrivée de l’attaquant à l’OM ne serait pas un bonne chose…

Laborde n’est pas capable de concurrencer Benedetto – jean-charles de bono

« J’aime bien le joueur surtout quand il est au côté de Delort. Leur force c’est aussi le mouvement, la force, la combativité et le placement. Est-ce qu’à l’Olympique de Marseille il y aura ça ? La différence est là car il travail l’un pour l’autre et pour l’équipe. Pour moi ce n’est pas un véritable numéro 9 même s’il marque des buts. J’adore ce joueur mais ce n’est pas le 9 pur. Alors on s’est trompé sur Luis Henrique qui est un joueur de côté. Et pour moi Laborde n’est pas capable de concurrencer Benedetto. » Jean-Charles de Bono – Source : DFM (04/01/21)

