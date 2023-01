Mercato : Après Guendouzi et Dieng, un 3e joueur annoncé sur le départ?

En plus de Bamba Dieng et Mattéo Guendouzi, l’Olympique de Marseille ne serait pas fermé à l’idée de se séparer de Pape Gueye ce hiver !

L’Olympique de Marseille s’active sur son mercato hivernal ! Le club a passé la seconde vitesse ces derniers jours et aurait coché le nom de Terem Moffi qui évolue à Lorient. Bamba Dieng pourrait d’ailleurs être intégré dans cette transaction afin de faire baisser le prix du Nigérian !

Gueye aussi annoncé sur le départ?

Seulement, le jeune attaquant n’est pas le seul joueur cité sur le départ. Depuis plusieurs semaines, le nom de Mattéo Guendouzi est lié à des clubs anglais qui apprécieraient fortement son profil. L’Equipe explique d’ailleurs que West Ham et Aston Villa sont plus insistants dans ce dossier.

Côté départ l’OM envisagerait aussi de se séparer de Pape Gueye lors de ce mercato hivernal. Il fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club avant la fin de la période des transferts d’après le quotidien sportif. Pour le moment, les médias n’ont évoqué aucun club aux trousses du Sénégalais.

Ilic peut être le remplaçant de Guendouzi dans l’esprit des dirigeants marseillais — M.Grégoire

Depuis plusieurs semaines, on sait qu‘Aston Villa apprécie le profil de Mattéo Guendouzi. Selon les informations du journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire, le club anglais n’est pas le seul à s’être positionné afin de récupérer le milieu de terrain marseillais.

« Guendouzi, on sait que des clubs que des clubs anglais comme Aston Villa ou West Ham qui sont prêts à dégainer de grosses offres mais aujourd’hui on n’en est pas encore là. Du côté de l’OM, on voit bien qu’il y a le dossier Ilic qui devrait être ficelé pour cet été autour de 16M€ +3M€ de bonus. Ilic peut être le remplaçant de Guendouzi dans l’esprit des dirigeants marseillais. Ca peut aussi vouloir dire que l’on ouvre la porte à un départ. Il ne fera pas long feu à l’OM mais peut être cet été. » Mathieu Grégoire – Source : La Chaîne L’Equipe (23/01/23)

