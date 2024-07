Mercato : Après l’officialisation d’Hojbjerg, l’OM fonce sur sa 5e recrue !

A peine officialisée, la 4e recrue pourrait déjà être suivie par la 5e ! L’Equipe explique que le club avance sur l’arrivée d’Eddie Nketiah.

Le mercato de l‘Olympique de Marseille prend une toute autre dimension ! Ce lundi soir après l’officialisation de l’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg, le club continuerait son rush final et foncerait sur Eddie Nketiah d’après les informations de L’Equipe. Le jeune attaquant anglais pourrait être le cinquième renfort de Roberto De Zerbi.

L'OM avance aussi sur les départs en attaque ! En effet, selon Fabrizio Romano, « Crystal Palace veut Ismaïla Sarr, des discussions sont en cours mais l'Olympique de Marseille a rejeté sa proposition d'ouverture. Les négociations sont toujours en cours entre les clubs, Sarr souhaitant un retour en Premier League, mais une nouvelle proposition est nécessaire pour y parvenir. » L'international sénégalais de 26 ans dispose d'un confortable salaire avec l'OM et d'un contrat jusqu'en 2028.

🚨🔴🔵 Crystal Palace want Ismaïla Sarr, talks taking place but Olympique Marseille have rejected their opening proposal.

Negotiations still ongoing between the clubs with Sarr keen on Premier League return, but new proposal needed to get it done. pic.twitter.com/4aupBD833z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024