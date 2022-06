Mercato : Après Luis Henrique, le Torino veut un autre joueur de l’OM?

L’Olympique de Marseille aurait entamé des négociations avec le Torino pour que Luis Henrique rejoigne le club italien. D’après La Stampa, le Brésilien ne serait pas le seul Marseillais qui intéresse les Turinois !

L’OM a obtenu le feu vert de la DNCG pour le recrutement et peut donc entamer son mercato sans avoir besoin de vendre… D’après des médias italiens, le club serait proche d’un accord avec le Torino pour le transfert de Luis Henrique. La somme de l’option d’achat pourrait monter jusqu’à 6 millions d’euros.

Caleta-Car aussi dans le viseur du Torino?

Seulement voilà, d’après La Stampa, le Torino n’aurait pas coché que le nom de Luis Henrique à l’Olympique de Marseille ! Pablo Longoria et Javier Ribalta ont été aperçus à Milan pour rencontre la direction du club turinois… Le board de l’OM ne se serait pas déplacé seulement pour le dossier du Brésilien.

En effet, le Torino s’intéresserait également à Caleta-Car. Le Croate ne manque pas de prétendants avec West Ham et Crystal Palace qui ont été cités récemment. Le défenseur pourrait cependant vouloir rester à l’Olympique de Marseille cette saison afin de jouer la Ligue des Champions et se montrer aux yeux des plus grands clubs européens. Avec une seule année de contrat restante, il pourrait aussi patienter la fin de son bail et rejoindre un nouveau club librement. A l’OM de réagir dans ce dossier et trancher dès cet été pour soit le prolonger, soit le vendre…

