Mercato OM : Une porte de sortie pour Bakambu?

L’Olympique de Marseille a recruté Cédric Bakambu et pour le moment ce n’est pas une grande réussite. D’après le média turc Spor, le Congolais est pisté par Besiktas !

Lors du mercato d’hiver, l‘Olympique de Marseille a recruté deux joueurs libres : Sead Kolasinac et Cedric Bakambu. Les deux hommes n’ont pas vraiment réussi à convaincre les supporters ainsi que la direction… La Provence annonçait il y a quelques semaines que l’OM souhaitait se débarrasser de Pol Lirola et du latéral gauche bosniaque.

Concernant Bakambu, aucune réelle nouvelle sur son avenir avant ce dimanche où un média turc annonce que Besiktas souhaite le récupérer. En effet, d’après les informations de Yenisafakspor, le club apprécierait son profil et verrait d’un bon oeil sa venue.

🔴 Le club du Besiktas 🇹🇷 serait intéressé par Cédric Bakambu 🇨🇩 Le président Ahmet Nur Cebi apprécie le profil de Bakambu #TeamOM | #MercatOM 🗞 Yenisafakspor pic.twitter.com/6FZsRCjcQY — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 26, 2022

Longoria s’est entouré des meilleurs dans l’organigramme

En plus du recrutement, l’OM va devoir également avancer sur les départs de certains joueurs devenus indésirables… Cédric Bakambu n’a pas vraiment réussi à convaincre en 6 mois et possède un gros salaire qui pèse lourd dans les finances de l’OM.

Pour cela, Pablo Longoria s’est entouré de nouvelles personnes dans l’organigramme du club. Le président marseillais en a parlé dans un entretien accordé au média de l’Olympique de Marseille… Notamment sur l’arrivée de Javier Ribalta en tant que directeur du football.

« Javier est l’une des personnes qui a le plus de talent dans le milieu du football. Je crois pertinemment à l’incarnation des projets par des dirigeants jeunes qui ont déjà beaucoup d’expériences. Il a démontré depuis plusieurs années déjà, au haut niveau, sa capacité à s’adapter à toutes les évolutions du football. Cette capacité est essentielle pour avoir des résultats, qu’il a obtenu dans les différents championnats pour lesquels il a travaillé. Le travail qu’il a accompli à la Juventus Turin est extraordinaire. Il a su faire preuve de créativité et de persévérance. Javier a toute ma confiance depuis nos premiers échanges sur l’évolution et l’avenir du football. Nous partageons la même vision et nous sommes garants de mettre en place la meilleure stratégie pour le club. » Pablo Longoria – Source : Site officiel