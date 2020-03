Mercato : Après Ocampos, le FC Séville pourrait s’offrir un autre joueur de l’OM ?

L’OM devrait être sanctionné par le FPF même si la fin de saison est tronquée et que le mercato estival sera décalé. Pour autant, le club olympien doit vendre et pourrait être tenté de laisser filer un de ses titulaires vers la Liga…

Cette semaine, France Football affirmait que Bouna Sarr serait courtisé par plusieurs clubs et non des moindres. En effet, le latéral droit serait suivi de très près par le Borussia Dortmund et le FC Séville. Une information qui se confirme en Espagne…

8M€ pour le transfert de Sarr au FC Séville ?

SElon le média El Mundo Deportivo, le directeur sportif du club Sévillan, Monchi, verrait d’un bon œil l’arrivée de Bouna Sarr cet été. Il serait considéré comme un remplaçant idéal pour Jesús Navas, qui, à 34 ans, n’a plus le même niveau de performance. De plus, sa position naturelle plus offensive correspond aux exigence du coach Lopetegui. Bouna Sarr, 28 ans et a disputé 32 matchs cette saison entre la Ligue 1, pourrait être transféré pour un montant évalué à 8M€ selon le média espangol…