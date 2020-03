Mercato OM : BOUNA SARR suivi de près par deux gros clubs étrangers

Bouna Sarr est cette saison l’un des hommes de base de cet OM version André Villas-Boas. L’ancien messin serait d’ailleurs très courtisé à l’étrangers en vu du prochain Mercato estival.

Récemment, André Villas Boas se montré très satisfait de Bouna Sarr . A tel point que le technicien portugais l’imagine comme l’un des futurs capitaines de l’OM la saison prochaine :

« J’étais très content de lui donner le brassard de capitaine, l’autre jour, parce que je le considère comme un leader. Il reste le joueur le plus utilisé cette saison, que ce soit comme ailier ou latéral. Nous avons une très bonne relation, une relation d’une grande franchise. Je l’apprécie beaucoup. Son travail est irréprochable, il s’entraîne bien. C’est un mec charismatique, très apprécié du vestiaire. Je pense qu’il peut prendre encore une autre importance au sein du vestiaire d’ici à la fin de la saison et qu’il peut être capitaine la saison prochaine. »

Dortmund et Séville sur le coup

Les performances du milieux offensif reconverti au poste de latéral droit ne sont pas passée inaperçu à l’étranger. Bouna Sarr serait ainsi courtisé par plusieurs clubs et non des moindres. Selon France Football, il serait suivi de très près par le Borussia Dortmund et le FC Séville.

La côte de l’olympien est estimé à environ 8 millions d’euros par le site Transfermarkt. L’OM aura besoin de vendre plusieurs joueurs afin de ne pas être sanctionné durement par le Fair Play financier.