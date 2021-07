Mercato : Arsenal double l’OM pour ce jeune talent portugais !

Un temps lorgné par l’Olympique de Marseille, le jeune latéral gauche portugais Nuno Tavares, qui évoluait au Benfica Lisbonne, s’est finalement engagé avec le club anglais d’Arsenal…

Tandis que le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’intéresse de près au poste de latéral, une mauvaise nouvelle vient de tomber. Si Nuno Tavares avait été cité un temps dans la short-list de l’OM pour le poste de défenseur gauche, cette piste est terminée. En effet le jeune latéral portugais vient de s’engager avec Arsenal, comme l’a annoncé le club londonien sur son compte Twitter.

Arsenal aurait déboursé la somme de 8 millions d’euros pour s’attacher les services de Nuno Tavares, assortie de 2 millions de bonus.

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG

— Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021