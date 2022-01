Mercato : Benedetto l’a mauvaise contre l’OM et Sampaoli…

Ayant quitté l’OM en début de saison pour retrouver du temps de jeu à Elche, Dario Benedetto retourne à Boca Juniors. Dans un entretien accordé à ESPN, il affirme que les Marseillais ont eu un comportement douteux.

L’Olympique de Marseille a recruté deux joueurs : Bakambu et Kolasinac. Côté départ, seul Amavi a amoindri l’effectif. Dario Benedetto vient de signer son retour à Boca mais l’Argentin était déjà prêté en Liga depuis le début de la saison.

Samapoli ne s’est pas comporté comme je pensais vraiment qu’ils devaient se comporter — Benedetto

Interrogé par les médias argentins sur son retour dans son ancien club, l’attaquant n’a pas caché sa joie… ESPN lui a notamment demandé quelle relation il avait avec le coach Jorge Sampaoli… Pipa ne s’est pas empêché de mettre un tacle au coach et au club !

« C’est difficile ce qu’il s’est passé. Je préfère éviter les commentaires, mais la vérité c’est qu’on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, mais le coach ne s’est pas comporté comme je pensais vraiment qu’ils devaient se comporter. Je n’ai aucune rancune à propos de quoi que ce soit, c’est le football et je comprends. J’ai beaucoup appris de lui, c’est un grand entraîneur et j’aime sa façon d’entraîner » Dario Benedetto – Source : ESPN (22/01/22)

#Video | #FútboldeVerano 🏖️⚽ ¿SE LE COMPLICÓ VOLVER AL PIPA? Benedetto contó qué fue lo más difícil a la hora de definir su regreso a Boca.https://t.co/pDIGf5CDq9 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) January 21, 2022

Au niveau numérique, nous sommes bien — Longoria

L’officialisation du départ de Benedetto pourrait-elle faire avancer le reste du mercato de l’Olympique de Marseille? Pablo Longoria était en conférence de presse pour la présentation de Sead Kolasinac. Le président marseillais se dit prêt à stopper le recrutement à ce stade du recrutement.

« Au niveau numérique, nous sommes bien. Les arrivées de Bakambu et Kolasinac nous renforcent mais ça dépend des mouvements dans les derniers jours. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)