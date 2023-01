Mercato : Bouhafsi a le nom du joueur qui négocie avec l’OM !

L’Olympique de Marseille négocierait avec un joueur au rôle offensif afin de remplacer Amine Harit, blessé. Mohamed Bouhafsi a le nom du joueur alors que ce dernier n’a toujours pas filtré !

Ces dernières semaines, le mercato marseillais s’est affolé, notamment avec le départ de Gerson vers Flamengo et l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. Mais ce n’est pas terminé ! Le milieu offensif ukrainien ne devrait pas être la seule recrue à ce poste. Comme annoncé par Pablo Longoria et Igor Tudor, un nouvel élément en attaque devrait débarquer !

Je suis supporter de l’OM donc j’attends que ça avance avant de le donner — Bouhafsi

Cependant, la direction sportive affirme depuis plusieurs jours que le nom de ce dernier n’a toujours pas filtré dans les médias. Mohamed Bouhafsi, ancien journaliste et rédacteur en chef du service des Sports de RMC, aurait le nom de ce joueur qui viendrait renforcer l’effectif marseillais !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une dernière recrue ? Moleiro ? Pas de défenseur ? Traoré, Guerreiro, bonne idée ?

« J’ai le nom. Je sais que l’OM négocie dessus et pas envie de le sortir et que ça foute en l’air la négociation. Je ne suis plus au quotidien dans le foot et je suis supporter de l’OM donc j’attends que ça avance avant de le donner. Et si ça sort ailleurs avant, pas grave … » Mohamed Bouhafsi – Source : Twitter (16/01/23)

J’ai le nom. Je sais que l’om négocie dessus et pas envie de le sortir et que ca foute en l’air la négociation. Je ne suis plus au quotidien dans le foot et je suis supporter de l’om donc j’attends que ça avance avant de le donner. Et si ca sort ailleurs avant pas grave … — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 16, 2023

Un milieu offensif au profil Harit mais pas de piston

Au Vélodrome, lors de la présentation de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria a évoqué la suite du mercato et le profil recherché.

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)