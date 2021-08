Mercato : ça avance pour Ounas, l’OM très optimiste !

C’est l’un des dossiers chauds en cette fin de mercato. Pablo Longoria serait très intéressé par Adam Ounas et insisterait pour le faire venir cette saison. L’Algérien voudrait lui aussi rejoindre l’OM, qui est optimiste quant à une issue positive !

La fin du mercato se rapproche et certains dossiers s’accélèrent. Après avoir récemment enregistré les départs de Dario Benedetto du côté d’Elche et de Nemanja Radonjic du côté de Benfica, Pablo Longoria est également parvenu à boucler la signature de Pol Lirola. Toutefois, de nombreux chantiers attendent encore le président olympien d’ici le 31 août. Au niveau des départs, le dossier le plus chaud est celui menant à Duje Caleta-Car.

Du côté des arrivées, Pablo Longoria espère se renforcer dans le secteur offensif et le profil d’Adam Ounas tiendrait la corde. En effet, le président olympien est très intéressé par le joueur et a déjà amorcé de nombreux contacts avec le joueur ainsi que Naples.

L’OM insiste pour Ounas

À en croire les informations de L’Équipe, la piste menant à Adam Ounas ne daterait pas d’hier. En effet, son nom figurerait dans les petits papiers de Pablo Longoria depuis déjà plusieurs semaines.

Par ailleurs, le quotidien sportif révèle que Pablo Longoria connaîtrait bien le représentant du joueur napolitain. Cet été, il aurait déjà placé certains de ses joueurs du côté de la Provence. Entre l’OM et Adam Ounas, les discussions sont bonnes. En effet, le joueur se serait même déjà entretenu avec Jorge Sampaoli. Du côté du club phocéen, on est convaincu qu’un accord sera trouvé avec Naples d’ici le 31 août. Toutefois, Adam Ounas entrerait dans les plans de Luciano Spaletti cette saison mais l’Algérien lui aurait fait comprendre ses envies d’ailleurs. Également suivi par le Torino, son souhait serait de rejoindre l’OM.

Alors que Naples réclamait à l’origine un montant de 15 millions d’euros pour s’en séparer, il aurait revu ses exigences à la baisse. Pablo Longoria serait prêt à formuler une offre avec un prêt gratuit avec option d’achat. Naples serait ouvert à cette proposition et souhaiterait une option d’achat obligatoire entre 12 et 15 millions d’euros. De son côté, Gianluca Di Marzio a révélé qu’une première offre de prêt avait été formulée par l’OM. Les négociations se poursuivent…