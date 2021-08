Mercato OM : Naples ouvert à un prêt de Ounas !

À moins d’une semaine de la fin du mercato estival, Pablo Longoria est à la recherche d’un renfort dans le secteur offensif. Adam Ounas serait la priorité du président olympien. Naples serait favorable à un prêt de l’Algérien.

La fin du mercato se rapproche et l’effectif olympien n’est toujours pas au complet. Après avoir vu Dario Benedetto et Nemanja Radonjic partir respectivement du côté d’Elche et de Benfica, l’OM doit désormais leur trouver des remplaçants. Depuis de nombreuses semaines, Pablo Longoria multiplie les pistes et lorgne sur plusieurs profils qui pourraient être compatibles avec le style de jeu de Jorge Sampaoli.

Après s’être longtemps intéressé à Thiago Almada ainsi qu’à Amine Adli, le président olympien aurait à nouveau activé son réseau du côté de l’Italie. En effet, il aimerait rapatrier Adam Ounas parmi les siens cette saison. En cas de venue, l’Algérien serait le deuxième joueur qui arriverait de Naples après Arkadiusz Milik l’hiver dernier.

Naples favorable à un prêt ?

Hier, Saber Desfarges nous apprenait que l’OM s’intéresserait de près à Adam Ounas. À tel point que les négociations entre les deux parties seraient à un stade avancé. Le journaliste avait même indiqué que l’optimiste régnait du côté phocéen. Plus tard dans la journée, nous avons appris que Pablo Longoria avait formulé une offre de 13 millions d’euros pour s’attacher les services d’Adam Ounas cette saison. Une offre jugée insuffisante par les dirigeants de Naples, qui réclamerait au moins 15 millions d’euros.

Par ailleurs, Gianluca Di Marzio a apporté des détails supplémentaires sur les négociations. À en croire ses informations, le Napoli ouvrirait bel et bien la porte à un prêt avec option d’achat de son joueur. Les deux clubs discuteraient actuellement des chiffres qui concerneraient le prêt d’Adam Ounas. Par ailleurs, le Torino aurait également approché le joueur ces derniers jours. Mais la volonté d’Adam Ounas reste inchangée, il veut rejoindre l’OM la saison prochaine.

#Napoli | Gli azzurri danno il via libera alla cessione di #Ounas: si tratta col #Marsigliahttps://t.co/r5moVMcBh1 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 25, 2021

Il faut toujours être attentif – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé et il sera attentif jusqu’au bout pour saisir les opportunités qui se présenteront. Alors qu’il a déjà évolué en Ligue 1, Adam Ounas pourrait être un renfort intéressant en cité phocéenne.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – – Source : Canal + (31/07/21)