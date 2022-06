Mercato : « ça sera dur à encaisser pour les marseillais si Zidane signe au PSG ! »

Dans l’actualité football cette semaine, des discussions se seraient accélérées entre l’ancien entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain pour que le marseillais de naissance rejoigne le club parisien. Sur le plateau de l’émission « Débat Foot Marseille » Nicolas Filhol pense que si Zidane rejoint le PSG, les marseillais seraient déçus et impactés de part l’amour qu’ils ont pour le natif de la Castellane.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » consacré au mercato marseillais ou bien entendu une petite page Zidane au PSG était également présente. Jean-Charles De Bono et Nicolas Filhol ont donné leurs avis sur cette possible arrivée. Nicolas Filhol, le journaliste du FCM pense que l’arrivée de Zidane au PSG pourrait impacter l’image qu’ont les marseillais pour le ballon d’or 1998.



En interview Zidane a déjà dit qu’il ne s’interdisait pas d’entraîner le PSG donc je pense que pour lui ce ne serait pas une traîtrise. En revanche, pour les Marseillais je pense que ça va être dur à encaisser. Zidane a une image de marseillais, même s’il n’a jamais joué à l’OM et qu’il n’a pas été au centre de formation. Il a gagné la Coupe du monde avec cette étiquette de joueur né à Marseille, il s’est aussi toujours revendiqué être supporter de l’OM. Il a aujourd’hui cette étiquette-là. Je pense que pour les Marseillais et les supporters de l’OM, c’est une idole c’est une référence dans le monde du football, il a une aura internationale, c’est un mec qui fait partie des grands joueurs de l’histoire de ce sport. Donc forcément ce mec a rendu les gens fiers de se dire qu’il est marseillais et de le voir aller à Paris pour entraîner le PSG, je pense que ça emmerde les supporters marseillais pour parler poliment. Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (13/06/2022)