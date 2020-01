Mercato : Caleta Car, futur jackpot pour l’OM ?

Comme toutes les deux semaines, Football Club de Marseille vous propose un SAV dans lequel nous répondons à toutes vos questions…

Et forcément le mercato est sur les bouches des supporters de l’OM. Que faire en cas de grosses offres pour deux joueurs en pleine progression : Valentin Rongier et Caleta-Car. Pour ce dernier, Nicolas Filhol pense qu’un gros chèque pourrait arriver s’il joue la Ligue des Champions avec l’OM.

Caleta-Car a tout pour jouer dans un gros club !

« Une grosse offre cet été peut arriver… Ça dépende de la fin de saison. Je pense que ces deux joueurs-là, si tu crées une équipe un peu sympa autour d’eux et que tu disputes la Ligue des Champions la saison prochaine, là le prix va exploser. Caleta-Car avec son potentiel, sa taille, sa vitesse avec son gabarit… Il a tout pour jouer dans un gros club ! L’OM peut recevoir une belle offre pour lui. Mais comme je l’ai dit, il faut qu’il fasse des bons matchs en Ligue des Champions s’ils se qualifient… C’est là que sa valeur va exploser ! Faire de belles prestations en Europe, montrer que tu as le niveau… Tu as la lumière sur toi et c’est là que les prix explosent. C’est là que les jeunes joueurs seront valorisés »

Nicolas Filhol – Source : FC Marseille