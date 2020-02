Mercato : « Campos à l’OM… c’était fait à 99% ! »

L’OM se déplace chez son voisin nîmois ce vendredi en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, le directeur sportif du NO, Reda Hammache s’est confié à la Provence. Il évoque son arrivée avortée avec Luis Campos au club olympien…

Interrogé par le quotidien régional, Reda Hammache a raconté comment il aurait pu se retrouver à l’OM au moment du rachat du club par Frank McCourt. Lors de l’été 2016, ce dernier aurait pu suivre Luis Campos qui avait opté pour l’OM…

Campos avait, alors, le choix entre certains très grands clubs européens et l’OM pour lequel il avait opté — Hammache

« J’étais à Lens et Luis Campos m’a débauché pour le suivre, au départ, à l’OM, où il devait signer. Il avait, alors, le choix entre certains très grands clubs européens et l’OM pour lequel il avait opté. C’était fait à 99 %. Or, il y a eu un revirement de situation. Finalement, le projet lillois est arrivé durant la même période et il a accepté de rejoindre le LOSC. Ce fut une super expérience. D’ailleurs, j’entretiens toujours d’excellentes relations avec lui. Je le remercierai toujours pour le fait de m’avoir permis de travailler à ses côtés. » Reda Hammache – Source: La Provence