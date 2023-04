Mercato : Ce club de PL sort les très gros moyens pour devancer l’OM !

L’Olympique de Marseille voudrait récupérer Wilfried Zaha lors du prochain mercato. Libre en juin prochain, l’Ivoirien veut jouer la Ligue des Champions mais Crystal Palace ne s’avoue pas vaincu.

Depuis plusieurs mois, Wilfried Zaha négocie avec Crystal Palace pour une prolongation mais l’ailier n’a pas l’air de vouloir se laisser convaincre. L’international ivoirien veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et compte donc quitter le club de Premier League afin de participer à cette compétition.

Crystal Palace veut faire de Zaha le joueur le mieux payé de son histoire

Seulement, Crystal Palace ne s’avoue pas vaincu aussi facilement. D’après les informations du Guardian, le club anglais veut faire une dernière proposition à son attaquant afin de le convaincre de rester. Cette offre ferait de Wilfried Zaha le joueur le mieux payé de l’histoire du club avec 200 000 livres sterling par semaine soit près de 900 000 euros par mois.

De son côté, Arsenal est toujours sur le dossier tout comme l’OM d’après le Daily Mail. L’AS Monaco garderait aussi un oeil sur sa situation mais cela semble mal embarqué pour que les Monégasques participent à la Ligue des Champions la saison prochaine.

Wilfried Zaha set to earn record sum of money amid interest from Prem rivals https://t.co/399mZamNBP — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 25, 2023

Guendouzi va partir cet été

L’OM va devoir se renforcer offensivement, surtout si certains joueurs quittent le club. En mars dernier, Hakim Zhouri évoquaient notamment la possibilité de voir Guendouzi partir, lui qui est considéré comme un joueur pouvant évoluer derrière l’attaquant par Igor Tudor : « C’est vrai que depuis quelques matchs c’est compliqué pour lui. On l’a bien vu, Tudor le fait même sortir quand il est titulaire. Donc c’est vrai que c’est un désaveu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit parce qu’il est déjà parti qu’il est moins bon. Mais justement c‘est parce qu’il est moins bon qu’on le voit moins et donc forcément c‘est un lien de corrélation. Après je suis persuadé que si ça persiste c‘est que de toute façon Guendouzi a vocation à partir l’été prochain. Parce qu’on a déjà trouvé son remplaçant, numériquement en tout cas. Mais au-delà de ça je suis pas persuadé que s’il est moins bon en ce moment c‘est parce qu’il est déjà parti. Et justement que si ça perdure dans cette situation là, lui aussi demandera à partir quoi qu’il arrive. Mais moi je pense qu’on l’a déjà perdu pour le reste de la saison on peut plus trop compter sur le Guendouzi qu’on avait la saison dernière ou en début de saison avant la Coupe du monde. On a bien vu qu’il n’y a plus cette cette âme de guerrier, de mort de faim qui allait ratisser, qui allait au charbon, au duel. Et on voit qu’après Tudor lui donne moins de confiance. Il ne le mets pas au même niveau que ce que faisait Sampaoli la saison dernière. Ou peut-être que c’est parce que le joueur ne se ne se retrouve pas dans dans ce schéma de jeu. Il ne retrouve pas les sensations de plaisir qu’il avait à jouer sous les sous les ordres de Tudor et dans la façon de jouer de Tudor. De toute façon je pense qu’il y a de une une sorte de séparation qui s’est faite entre le joueur et l’équipe. Pas le club, l’équipe dans le sens où lui ne correspond pas à l’équipe et l’équipe aujourd’hui ne lui correspond plus. Et ça va être compliqué de de retrouver ces talents pour lui »