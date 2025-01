Mercato : Ce défenseur échappe à l’OM ? Chelsea demande 30M€…

Avec un possible départ de Lilian Brassier dans les tuyaux, l’OM cherche un défenseur central et aurait regardé du côté de Chelsea. Mais Renato Veiga aurait trouvé un accord avec Dortmund, reste à satisfaire le club anglais qui attend 30M€ dans le deal…

Le mercato hivernal se poursuit avec des rebondissements importants concernant les cibles de l’Olympique de Marseille. Renato Veiga, défenseur polyvalent de Chelsea, semblait initialement dans le viseur de l’OM, mais les dernières informations du journaliste Fabrizio Romano laissent entrevoir un virage inattendu pour le joueur. Le club anglais aurait ouvert la porte à un départ permanent pour Veiga, mais celui-ci devrait finalement filer à Dortmund dans les jours à venir.

D’après Fabrizio Romano, Chelsea réclame environ 30 millions d’euros pour libérer son défenseur central, qui n’a pas pleinement trouvé sa place à Londres, où il a alterné entre le poste de défenseur central (CB) et arrière gauche (LB). Or, Veiga aurait clairement exprimé son désir de jouer uniquement en tant que central et ne semble pas vouloir poursuivre son aventure en Premier League dans un rôle qui ne lui convient pas. « Renato Veiga, qui devrait quitter Chelsea alors que le club a ouvert les portes d’un départ permanent – pas d’un prêt. Chelsea veut environ 30 millions d’euros pour que Veiga parte, répondant à sa demande d’aller jouer en tant que défenseur central par latéral. Accord complet Borussia Dortmund-Veiga sur le contrat/projet, en place. »

