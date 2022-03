OM Mercato: Ce joueur joueur pisté par Longoria revient sur son transfert

Courtisé par l’Olympique de Marseille, Amine Adli s’est finalement engagé du côté du Bayer Leverkusen pour les cinq prochaines saisons. Le milieu offensif est revenu sur son choix…

Pablo Longoria était très intéressé par Amine Adli à tel point qu’il a tenté de le récupérer à l’hiver 2021 et une nouvelle fois lors du dernier mercato estival.

Toutefois, face à la complexité du dossier et aux tergiversations du joueur, Pablo Longoria avait décidé de mettre en stand-by le dossier. Par conséquent, Amine Adli s’est finalement engagé en Allemagne, du côté du Bayer Leverkusen pour les cinq prochaines saisons. Le club allemand aurait déboursé un montant de 7,5 millions d’euros pour s’attacher ses services tandis que Toulouse réclamait entre 10 et 15 millions d’euros à l’OM cet été. Un montant jugé trop élevé par le club marseillais pour recruter un joueur à qui il restait seulement un an de contrat du côté de Toulouse. Il a déjà joué 24 rencontres et marqué 4 buts avec les Allemands.

Interrogé par le média Sport1, il est revenu sur son choix :

A Leverkusen, j’avais plus de chance de jouer– Adli

« J’ai beaucoup réfléchi durant l’été. Ce n’était pas une décision facile. Ce n’est pas facile de dire non au Bayern Munich. Mais à Leverkusen, j’avais plus de chance de jouer. L’entraîneur m’a aussi énormément parler. Je me suis bien senti donc j’ai décidé d’aller à Leverkusen. » Amine Adli— Source: Sport1 (04/03/22)

Dans un entretien accordé au média toulousain LesViolets.com, Amine Adli a tenu à expliquer son choix de partir du côté du Bayer Leverkusen.

« Au départ, c’est sûr que j’avais envie de réussir en Ligue 1. C’est le pays où je suis né, c’était mon rêve d’y jouer. Au final, j’ai eu des propositions intéressantes à l’étranger, avec une réelle envie de me faire progresser dans ma carrière. L’été a été stressant. C’était mon premier mercato avec une décision forcément importante pour ma carrière. J’avais beaucoup d’appréhension par rapport à mon choix et à comment les choses allaient se passer et à quel moment. Ce n’était pas vraiment un été facile. Je suis très heureux de pouvoir passer un palier dans ma carrière dans un club très familial, qui fait confiance aux jeunes et avec beaucoup d’objectifs. » Amine Adli – Source : LesViolets.com (05/09/2021)

Longtemps, le président de Toulouse, Damien Comolli avait confié sa volonté de prolonger Amine Adli. Toutefois, il s’était heurté à de nombreux refus de la part de son joueur.

« J’ai essayé de prolonger Amine Adli, j’en suis à 12 ou 13 réunions. Il n’a pas voulu, ce que je regrette. Mais c’est quelqu’un qui s’est très bien comporté, il faut le souligner. Pour l’instant, j’ai beaucoup de coups de fil, mais n’ai aucune offre. » Damien Comolli – Source : Conférence de presse du Toulouse FC (24/06/21)