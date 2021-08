Mercato OM : Le président de Toulouse sanctionne Adli

Ciblé depuis plusieurs mois par l’OM, Amine Adli est également dans le viseur de plusieurs clubs européens. Après une saison brillante, il avait fait savoir aux dirigeants de Toulouse qu’il ne prolongera pas son contrat. Au cours d’un entretien accordé à la Dépêche, le président du TFC a poussé un gros coup de gueule à l’encontre de son joueur.

Depuis plusieurs mois, le nom d’Amine Adli circule du côté de Marseille. Courtisé par de nombreux clubs européens le jeune attaquant n’a pas encore choisi sa future destination et semble vouloir prendre son temps. Dans un entretien accordé à la Dépêche, Damien Comoli a fustigé l’attitude de son joueur. Et pour cause, ce dernier aurait refusé plusieurs offres importantes de grands clubs européen. Le dirigeant toulousain affirme que ce dernier sera sanctionné en étant écarté du groupe.

Le joueur a refusé deux clubs, que je ne peux pas nommer mais ce sont des clubs gigantesques — Comoli

« À partir d’aujourd’hui, Amine Adli n’est plus à disposition de l’entraîneur. Et ce, jusqu’au 1er septembre au moins. Parti comme c’est parti, s’il est encore là après le 1er septembre, on verra quelle décision on prendra ». « Nous avons énormément travaillé pour essayer de prolonger le joueur (…), ça n’a pas été possible. Nous avons reçu deux offres. Une d’un club du Top 5 européen pour 10 millions d’euros, et une du Top 15 européen pour 12 millions d’euros » (…) « Le joueur a refusé les deux clubs, que je ne peux pas nommer mais ce sont des clubs gigantesques. Étrangers. Et qui jouent la Champions League et le titre dans leur championnat respectif tous les ans ». « On a accepté celle à 12 millions » et « Celle à 10 millions, je pense que nous aurions pu l’accepter mais le joueur a aussi refusé (…) « J’entends dire que ses agents proposent le joueur sur le marché en disant qu’il peut partir à 5 millions. Il ne partira jamais à 5 millions. (…) On gardera le joueur jusqu’au 30 juin 2022, plutôt que de le vendre à 5 millions. C’est absolument niet ». Damien Comolli – Source : La Dépêche.

Capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, Amine Adli a inscrit 8 buts et a adressé 7 passes décisives la saison dernière en Ligue 2.

