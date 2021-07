Prêté au Hertha Berlin depuis l’hiver dernier, Nemanja Radonjic est de retour à l’Olympique de Marseille. Auteur de prestations correctes mais irrégulières, l’écurie allemande n’a pas levée l’option d’achat fixée à 11,5 millions d’euros. Pourtant, l’ailier souhaite rester en Allemagne, et le club de la capitale espère obtenir sa signature à un coût inférieur.

Recruté sous l’ère Rudi Garcia, Nemanja Radonjic aura réussi quelques mois lors de la saison 2019/2020 avec André Villas-Boas. Le coach portugais a pu profiter du Serbe en tant que super sub. L’ailier gauche lui a sauvé quelques matchs, notamment celui face à Brest au Vélodrome. Mais c’est trop un insuffisant pour un joueur recruté 12 millions d’euros.

La seconde saison avec AVB a été plus compliquée pour Radonjic : peu de temps de jeu et moins d’impact lors de ses entrées. L’international serbe a donc été prêté au Hertha Berlin pour terminer la saison et engranger du temps de jeu.

Radonjic veut quitter l’OM

Il lui aura fallu quelques matchs avant de vraiment s’acclimater à la Bundesliga et montrer ce qu’il sait faire. Malheureusement, cela n’a pas suffit pour que le club allemand aligne les 11,5 millions d’euros de l’option d’achat. Mais d’après les informations de Kicker, le Hertha Berlin joue la montre afin de s’attacher ses services, il compte sur le fait que le Serbe souhaite absolument quitter l’OM.

Pablo Longoria aimerait récupérer plus de 8 millions d’euros dans cette transaction, à voir qui remporte cette partie de poker menteur…