OM: Villas-Boas s’en prend à Longoria !

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille en hiver dernier, André Villas-Boas n’a toujours pas retrouvé de banc. Il avait expliqué que l’arrivée de Ntcham avait conditionné son départ, il a cette fois pas mâché ses mots envers Pablo Longoria.

André Villas-Boas a décidé de quitter l’OM en hiver dernier. Il a perçu l’arrivée de Ntcham, comme une trahison de la part de Pablo Longoria. Finalement, le milieu de terrain ne s’est pas imposé, et n’a pas été retenu par la direction olympienne au vue de la saison prochaine.

Dans une interview accordée à The Athletic, il s’est montré rancunier envers le président de l’Olympique de Marseille :

Villas-Boas en veut à Longoria

