Mercato : Ce minot ne regrette pas d’avoir quitté l’OM pour un club bien plus « professionnel »

Transféré cet hiver pour un montant de 8M€, Marley Aké s’installe petit à petit à la Juventus de Turin. L’attaquant de 20 ans ne joue pas avec l’équipe première mais il apprend et progresse. Il estime avoir changer de monde…

Dans un entretien accordé à Juventus TV, le natif de Béziers a réaffirmé son choix. Il estime avoir découvert un travail plus tactique et physique en Italie. De plus, Marley Aké précise que le fonctionnement est bien plus professionnel. Pour rappel, le jeune Franco Tongya avait fait le chemin inverse pour le même montant et évolue lui aussi avec la reserve de l’OM.

Ici c’est beaucoup plus professionnel — Aké

« On travaille beaucoup la tactique et le physique ici, c’est très différent de ce que je faisais avant. (…) J’ai fait des apparitions avec l’équipe première à Marseille, mais ce n’était pas énorme en termes de titularisations et temps de jeu. Je savais que pour continuer à grandir, j’avais besoin d’autres options, de rejoindre un club avec une grande culture de travail. Ici c’est beaucoup plus professionnel, les joueurs sont bien plus prêts physiquement, il ont plus la capacité à faire des aller retour sur le terrain… Jouer à la Juve est une grande opportunité pour moi et avoir été convoqué avec l’équipe première me donne envie de prouver encore plus ». Marley Ake – source : Juventus TV (07/05/2021)