Mercato OM : Tongya, le « petit Pogba » milieu relayeur très offensif !

Tongya milieu puissant qui joue avec de l’intensité

« La Juventus l’a recruté quand il avait 7 ans en 2009. Tongya était ensuite le capitaine des U15 bianconeri, qui ont remporté le titre de champion d’Italie (2017). Il a aussi joué avec les sélections italiennes de jeunes. Il a participé à un Euro et une Coupe du Monde U17. (…) Il est bon tactiquement et techniquement. Milieu puissant qui joue avec de l’intensité. Très dynamique aussi. Pour un relayeur, il préfère attaquer que défendre. Quand il était plus jeune, certains journalistes italiens le surnommaient « le petit Pogba » ». Giacomo Iacobellis – source : Foot Mercato (25/01/2021)