Mercato : Ce potentiel successeur de Sanson n’est pas intéressé par l’OM ?

Le mercato hivernal de l’OM est loin d’être terminé. Pablo Longoria cherche à alléger l’effectif et devrait recruter un milieu de terrain pour remplacer numériquement Morgan Sanson avant lundi prochain.

Après Strootman et Mitroglou et en attendant Morgan Sanson, plusieurs départs sont annoncés avant la fermeture du mercato de janvier. Pour autant, Pablo Longoria doit aussi trouver une 3e recrue. Car suite aux prêts de Lirola et Milik, le jeune directeur sportif va devoir trouver un milieu de terrain pour combler le départ de Sanson. Plusieurs pistes ont été évoquées : les noms de Farid Boulaya, Amine Harit, Thiago Almada ou encore Mahmoud Dahoud sont sorties dans la presse.

Le milieu du FC Metz a plus ou moins démenti, la piste du jeune milieu de Velez s’est clairement refroidie (voir ci-dessous), et celle menant à Harit semble aussi compromise. En effet, selon les biens informés Soccer Link, le milieu de Schalke 04 n’envisagerait pas un retour en France et aurait d’autres priorités…

Harit a d’autres priorités que l’OM ?

« Annoncé du côté de l’OM, Amine Harit ne fait pas d’un retour en France sa priorité. Plusieurs autres clubs européens sont attentifs à la situation de l’international marocain et pourraient bouger cet été en cas de descente de Schalke 04. » Soccer Link – source : Soccer Link (24/01/2021)