Mercato : Ce que l’OM a raté avec Lihadji…

Dans quelques jours (le 30 juin), Isaac Lihadji sera libre de tout contrat. L’ailier de 18 ans devrait vraisemblablement signer son premier contrat pro avec le LOSC. Comment un des plus gros talents du centre se retrouve à quitter son club formateur ? Tentative d’explications…

L’entourage d’Isaac Lihadji, son agent, sont souvent pointés du doigt pour avoir fait monter les enchères. Alors qu’une prime à la signature de 300 000€ est évoquée du côté du LOSC, les torts ne sont pas uniquement du côté du jeune joueur. L’OM n’a pas assez anticipé sur ce dossier. De plus, l’ancien directeur du centre ne semblait pas vraiment croire en lui ce qui a abîmé les relations entre le clan du joueur et le club.

Invité dans DFM, Azir Saïd Mohamed Cheik, qui suit assidûment les équipes de jeunes, nous a donné quelques éléments de réponse ce lundi. Le jeune talent marseillais aurait surement dû être surclassé…

l’OM n’a pas toujours fait les choses correctement… Lihadji aurait dû être surclassé

« Au niveau de sa gestion sportive, je pense que l’OM n’a pas toujours fait les choses correctement. C’est un jeune dont on connaissait depuis longtemps, et les éducateurs de l’OM sont les mieux placé pour ça, les énormes qualités. Cependant, il a fait deux saisons en U17 nationaux, pour un joueur comme ça cela n’a pas de sens. Il a été très peu surclassé en U19 nationaux. A priori l’ancien directeur du centre de formation, ne croyait pas en lui et ne voyait pas en lui un talent supérieur aux autres. C’est son choix. Ce sont des choses qui polluent la relation, cela peut paraître dérisoire, mais dans le milieu cela peut tendre les relations entre le joueur et le club. Il n’a commençait à jouer en réserve (N2) que cette saison. Sans dire que cela est un crack, ceux qui ont vu 20 matches de Lihadji avec les U17 ont vu qu’il survolait. Cela n’avait aucun sens qu’il reste là, il devait jouer avec les seniors pour se confronter à un niveau plus dur… » Azir Saïd Mohamed Cheik – source : FCMarseille (22/06/2020)

