Mercato : Ce que l’OM compte faire avec Luis Henrique…

En cette fin de mercato, il risque d’y avoir quelques mouvements à l’Olympique de Marseille selon Pablo Longoria. RMC nous informe cependant que Luis Henrique ne devrait pas être prêté.

Beaucoup de supporters se demandent ce que l’OM fait avec Luis Henrique… En effet, le joueur arrivé cet été contre 8M€ ne joue pas beaucoup et est à peine de retour dans le groupe après avoir contracté la COVID-19.

Dans l’After Marseille, le cas du Brésilien a été évoqué. En répondant à une question de Rolland Courbis à ce sujet, Florent Germain, journaliste pour RMC, a confirmé que le club ne souhaitait pas se séparer de Luis Henrique. André Villas-Boas compterait toujours sur lui.

« Un prêt de Luis Henrique ? Lui ne veut pas et pour le moment, ce n’est pas dans les intentions de l’OM » Florent Germain – Source : RMC Sport (After Marseille, 25/01/21)

