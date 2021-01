Mercato OM : Ménès valide Milik (avec un bémol) mais pointe un « truc hallucinant » concernant Luis Henrique

Pierre Ménès est revenu sur le transfert d’Arek Milik à l’OM. Dans son face Cam pour Canal+, le consultant s’est montré positif concernant ce dossier, mais glisse un bémol.

Si Pierre Ménès est convaincu par le profil et le niveau de jeu de Milik, il se demande si l’attaquant polonais aura suffisamment de bons ballons.

Doku, la joie des Lyonnais, l’OM je réponds à toutes les critiques. Et dieu sait qu’il y en a https://t.co/H2kOxa8YK9 — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 25, 2021

Milik, C’est le prix qu’ils ont payé le petit pinpin brésilien (Luis Henrique)