Mercato : Ce que l’OM devrait récupérer du départ de Benedetto !

Courtisé par Boca Juniors, Dario Benedetto devrait rejoindre le club argentin dans les prochains jours. L’Equipe nous informe que l’OM pourrait récupérer une petite somme d’argent en échange !

Recruté pour près de 15 millions d’euros, Dario Benedetto ne se sera imposé et aura réussi à l’OM que lors de sa première moitié de saison. Le reste aura été plus compliqué pour l’international argentin sous les ordres d’André Villas-Boas.

Avec Sampaoli, cela n’a pas été plus prolifique pour l’attaquant. Le recrutement de Milik ne l’aidant pas, il a préféré être prêté à Elche où il espérait retrouver un temps de jeu convenable. Cependant, cela n’a pas été le cas.

3 à 4 millions d’euros pour Benedetto?

Depuis plusieurs semaines, une rumeur l’envoie à Boca juniors, son ancien club. TyC Sports expliquait qu’un accord aurait déjà été trouvé pour le retour de Pipa en Argentine. L’Equipe affirme ce dimanche que l’Olympique de Marseille pourrait récupérer une petite somme avec ce transfert.

En effet, le quotidien sportif nous informe que l’indemnité de transfert pour Dario Benedetto serait de 3 à 4 millions d’euros… Une somme assez faible quand on la compare à l’investissement fait en 2019 pour récupérer l’Argentin.

Nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l’équipe, il apporterait beaucoup — Jorge Bermudez

« Nous travaillons jour après jour, minute après minute, nous savons et nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l’équipe, il apporterait beaucoup. Le club fait l’effort. Ce n’est pas facile, nous allons nous battre sérieusement, nous n’allons pas dire n’importe quoi en dehors de la réalité. Nous sommes très enthousiastes. C’est un gros coup économique. Le club français (l’OM) a payé près de 18 millions pour Pipa. Boca doit utiliser les outils pour y parvenir. Tout dépend de la façon dont la négociation se développe et se termine. Nous étudions toutes les alternatives possibles. Le travail du représentant du joueur est également en cours. Les parties doivent se mettre d’accord et convenir de la valeur de l’opération. Ce n’est pas facile. Il y a de l’argent que nous ne pourrons pas demander. Nous allons faire tout notre possible, nous avons le même maillot que les supporters. Nous n’aurions pas commencé l’opération (sans le oui de Benedetto). Il a sûrement l’espoir, comme nous, de revenir au club. Les fans de Boca croient en nous. Il est difficile de rivaliser avec le marché international même si nous avons la meilleure motivation. » Jorge Bermudez – Source : TyC Sports (09/01/2022)