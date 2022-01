Mercato : Emmanuel Petit conseille à Arsenal de jouer un sale coup à l’OM

Prêté à l’Olympique de Marseille par Arsenal, Mattéo Guendouzi est devenu un élément essentiel du système de Jorge Sampaoli. Emmanuel Petit ne comprend toujours pas comment les Gunners ont pu le laisser filer.

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato très intéressant l’été dernier avec notamment les arrivées de William Saliba, Cengiz Ünder ou encore Mattéo Guendouzi. Pour le milieu de terrain français, il est prêté avec option d’achat en provenance d’Arsenal et a déjà clamé son amour pour l’OM à plusieurs reprises.

Ils doivent récupérer des prêtés, comme Guendouzi, qui joue très bien avec Marseille ces derniers temps — Petit

Pour Emmanuel Petit, interrogé par The Sun, Arsenal doit absolument recruter afin de revenir sur le devant de la scène en Premier League. Il conseille aux Gunners de faire revenir Mattéo Guendouzi qui montre de belles choses avec l’OM.

A LIRE : Mercato OM : Enfin une bonne nouvelle dans le dossier Pape Gueye?

« Arsenal doit avoir de nouveaux visages cet hiver à cause des joueurs partis à la Coupe d’Afrique des Nations, du Covid ou des blessures. Les Gunners sont particulièrement courts au milieu de terrain. Et si vous pensez aux milieux qui ont été prêtés récemment, ils doivent en récupérer certains, comme Mattéo Guendouzi, qui joue très bien avec Marseille ces derniers temps. Avec un effort comme ça, Arsenal pourrait viser le Top 4. Si vous m’aviez posé cette question il y a deux mois, j’aurais dit que ce serait un miracle. Mais, après ce qu’Arsenal a fait ces derniers mois, ils ont maintenant une opportunité en or. Ils ont connu un début de saison terrible, mais maintenant, après six mois de jeu, ils ont une chance de se qualifier pour la Ligue des Champions. Honnêtement, l’opportunité qu’ils ont maintenant est un cadeau pour les joueurs d’Arsenal, ils doivent donc la saisir » Emmanuel Petit – Source : The Sun

Que l’on se qualifie ou pas (en C1) ne changera rien à mon souhait : rester à l’OM – Guendouzi

Interrogé par La Provence, Guendouzi ne laisse aucun doute sur son futur club. Il rester à l’Olympique de Marseille, quoi qu’il arrive !