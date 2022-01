Mercato OM : « À partir du moment où je suis arrivé ici, je voulais rester… »

Le mercato de l’OM a débuté avec la signature de Cédric Bakambu. Mais suite l’affaire du transfert de Pape Gueye, le club pourrait être privé de transfert dès l’été prochain. Même si cela se confirme, les prêts avec option d’achat seront confirmés comme celle de Pau Lopez…

Interrogé en zone mixte après le match nul 1-1 entre l’OM et le LOSC ce dimanche, Pau Lopez s’est confié sur son futur transfert à l’OM. Le portier prêté par l’AS Roma a disputé 20 matches et sera donc bien olympien à la fin de la saison. Le gardien est content de poursuivre sa carrière à Marseille…

Pau Lopez : « Je suis très content d’être définitivement un joueur de l’OM. À partir du moment où je suis arrivé ici, je voulais rester. Ça a été extraordinaire jusqu’ici. » #OMLOSC pic.twitter.com/WhzQ7yLpiH — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 16, 2022

Parfois, les relances au pied d’un portier peuvent faire peur aux supporters marseillais. Dans un entretien accordé à RMC Sport en novembre dernier, l’Espagnol avait répondu aux questions sur les relances courtes mais avait surtout envoyé un message aux supporters qui l’ont sifflé lors de la rencontre face à la Lazio.

« Il ne faut pas croire que Sampaoli fait cela uniquement pour le plaisir et le beau jeu. Il veut surtout gagner, comme tous les entraineurs. Mais il pense que la meilleure façon de gagner, c’est en jouant comme ça, en essayant d’attirer l’équipe adverse. Il ne veut pas que l’on fasse 25 passes dans notre surface de réparation, mais il souhaite arriver à attirer les adversaires pour ensuite jaillir dans le camp adverse, et avoir alors moins de défenseurs face à nous. Les matchs dans lesquels on a eu des difficultés, ce sont notamment les rencontres où un bloc de 11 joueurs ne te laissait aucun espace et, ça, c’est plus compliqué. Les gens vont au stade et veulent que l’équipe gagne. Parfois ils doivent se dire: ‘Mais que fait ce gardien à garder le ballon dans les pieds sans bouger?!’ On peut comprendre que les supporters s’agacent, voire même te sifflent, car ils vivent le match, ça peut se comprendre. Mais c’est notre façon de jouer. Balancer pour balancer, c’est parfois bien pire que de faire ce que tu as planifié, travaillé, de respecter ta manière habituelle de jouer. Mais je pense qu’il n’y avait rien de personnel ou contre moi. C’est simplement la passion qu’il y a dans les tribunes, l’envie de gagner et cette fausse impression que l’on reste calme avec le ballon. » Pau Lopez – Source : RMC Sport (18/11/21)