Mercato : Censé remplacé Sanson, il répond à l’intérêt de l’OM !

Interrogé par Moselle TV, Farid Boulaya s’est exprimé l’intérêt supposé de l’OM. L’international algérien veut rester concentré avec le FC Metz et n’envisage pas de partir pour le moment.

Alors que Morgan Sanson est annoncé sur le départ, Foot Mercato nous informe que Farid Boulaya est l’une des pistes pour le remplacer.

je suis concentré sur la saison avec Metz et sur le foot et je ne calcule pas tout ce qui se dit — BOULAYA

Interrogé par MoselleTV, l’international algérien a répondu à l’intérêt de l’OM. Pour lui, pas question de bouger du FC Metz cette saison.

A LIRE AUSSI : Mercato : Nouveau faux pas de l’OM avec les supporters !

« Est-ce que je vais finir la saison avec Metz ? Ouais, moi je suis concentré sur la saison avec Metz et sur le foot et je ne calcule pas tout ce qui se dit. Un départ pour Marseille ? Non, je ne calcule pas » Farid Boulaya – Source : MoselleTV