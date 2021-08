« On s’enflamme beaucoup sur l’OM de Sampaoli, mais… »

Alors que l’OM n’a pas perdu le moindre match lors de sa préparation estivale, le journaliste Florent Gautreau ne semble pas très convaincu par le système du technicien argentin. Selon lui, le système est perfectible.

Victorieux samedi soir face à Villarreal (2-1) lors de son ultime match de préparation, l’OM n’a pas perdu le moindre match depuis son retour sur les terrains. Cinq victoires, deux matchs nuls, voilà le bilan des hommes de Jorge Sampaoli. Toutefois, le journaliste Florent Gautreau semble ne pas totalement être convaincu par le système de jeu du technicien argentin. Selon lui, l’OM risque d’avoir des lacunes défensives et d’être souvent pris dans le dos par leurs adversaires. À l’heure actuelle, l’effectif ne compte aucun latéral droit et c’est Valentin Rongier qui dépanne à ce poste. L’arrivée de Pol Lirola pourrait changer les choses. Au micro de RMC, Florent Gautreau a fait part de ses interrogations.

ÇA PASSE TRÈS SOUVENT DERRIÈRE LA DÉFENSE ET ASSEZ FACILEMENT – FLORENT GAUTREAU

« Il y a plein de choses intéressantes. Mais il y a en revanche un truc qui m’inquiète, défensivement, c’est que ça passe très souvent derrière la défense et assez facilement. Contre un Saint-Étienne (2-1) que je n’ai pas trouvé très fort, les rares occasions stéphanoises, c’était dans le dos de la défense, deux-trois belles ouvertures de Khazri ou vers lui. Et là le but de Moreno pour Villarreal, c’est pareil. Une ouverture, contrôle, frappe, ça passe très facilement. Cette équipe portée vers l’avant par un pressing très axé sur le porteur laisse ses arrières à découvert. Tout ça peut évidemment se rôder, Sampaoli n’est pas fou, il le voit mieux que moi. Mais il faut le savoir parce qu’on s’enflamme beaucoup sur l’OM de Sampaoli en se disant que ça va marcher. Mais si tu prends des buts aussi facilement et si tu te fais transpercer par un Saint-Étienne faiblard… » Florent Gautreau – Source : RMC (31/07/2021)

C’EST UNE ÉQUIPE VERSATILE. SAMPAOLI A TOUJOURS ÉTÉ REMARQUÉ POUR LA VERSATILITÉ DE SES ÉQUIPES – PABLO LONGORIA

« Naturellement, depuis que Jorge Sampaoli est arrivé, on a commencé à projeter l’équipe de cette saison. On avait dit dans plusieurs conférences de presse que le vrai OM de Sampaoli commencera pendant la saison qui arrive. C’est une équipe versatile. Sampaoli a toujours été remarqué pour la versatilité de ses équipes. Lors de la construction de l’effectif, on doit s’adapter de la meilleure façon possible à l’engagement du coach et à la façon dont il veut jouer. Anticiper la façon dont il va jouer, ce n’est pas mon discours, c’est le discours du coach. Vous pourrez lui demander dès que vous aurez la possibilité de lui parler. Notre responsabilité, c’est surtout de recruter des joueurs pour donner au coach toutes les possibilités afin qu’il développe son idée de jeu. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (08/07/2021)