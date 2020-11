Mercato : « C’est l’une des meilleures histoires modernes de l’OM… financièrement, finalement il n’y a pas meilleure affaire ! »

Ancien responsable de la cellule de recrutement de l’OM, Jean-Philippe Durand garde un œil avisé sur le mercato olympien. Interrogé par So Foot, il évoque le cas d’André-Frank Zambo Anguissa…

Le milieu de terrain de 25 ans a quitté l’OM en 2016 contre un chèque estimé à 25M€. Zambo Anguissa a connu une première saison compliquée et une descente avec Fulham avant de retrouver des couleurs en prêt à Villarreal la saison dernière. De retour en Premier League, il a disputé 9 matches cette saison et affiche un bon niveau de jeu. Pour Jean-Philippe Durand, André-Frank Zambo Anguissa a toujours eu cette capacité à se sortir du pressing. L’ancien responsable de la cellule de recrutement de l’OM, qui travaille aujourd’hui comme conseiller recrutement pour l’Eintracht Francfort, avait repéré le milieu camerounais qui reste une des meilleurs affaires de l’OM de ces dernières années…

J’ai retrouvé et je retrouve cette saison le Zambo que j’avais vu à Yaoundé en 2014 — Durand

« Zambo, c’est l’une des meilleures histoires modernes de l’OM. Il a réussi à se développer dans un contexte qui n’était pas évident. Il a grandement apporté au club sur certaines périodes. Et financièrement, finalement, il n’y a pas meilleure affaire. Sauf qu’en France, on mettait surtout en avant sa capacité à récupérer des ballons. Mais c’est aussi autre chose. J’ai retrouvé et je retrouve cette saison le Zambo que j’avais vu à Yaoundé en 2014. Il a cette qualité pour se sortir du pressing, pour sortir un dribble de relance… Son défaut à l’époque, c’était son engagement à la perte du ballon. C’est bizarre, hein ? Aujourd’hui, il a réussi à assembler toutes les qualités, c’est un joli puzzle parce que c’est quelqu’un qui sait enregistrer et prendre les remarques. » Jean-Philippe Durand – Source: So Foot (Novembre 2020)

André-Frank Zambo Anguissa (Fulham) est le joueur qui a réussi le plus de dribbles cette saison en Premier League (28). 😳 L’ancien Marseillais devance Allan Saint-Maximin (26) et Adama Traoré (24). 📊 @SofaScoreINT pic.twitter.com/lgJEPZdj3F — Actu Foot (@ActuFoot_) November 15, 2020