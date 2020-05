Mercato : « C’est moi qui ai voulu partir de l’OM »

Lors d’un live Instagram organisé par le journaliste de RMC Sport Nicolas Vilas a interviewé l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Moudou Sougou. Ce dernier est notamment revenu sur les raison de son départ du club marseillais en 2013.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Moudou Sougou a évoqué les raisons de son départ de l’OM en 2013. Il a ainsi expliqué qu’il a préféré signer à Evian pour y être titulaire plutôt que de rester remplaçant à Marseille :

ils ont pris Payet l’année suivante — Sougou

« Je ne suis pas frustré, c’est moi qui ai voulu partir. Quand je suis arrivé, Eli Baup avait déjà son équipe, et ne changeait quasiment jamais son onze. Je rentrais quand même à tous les matchs, car j’avais des qualités différentes des titulaires. Le coach m’appréciait pour ça. Mais ensuite ils ont pris Payet l’année suivante, et les cadres n’ont pas sauté. Donc je suis allé parler avec le coach et José Anigo. J’ai demandé des garanties sur mon temps de jeu, mais Baup m’a répondu qu’il ne pouvait m’en donner, qu’il était content de m’avoir pour la profondeur de son banc. dans ces conditions, j’ai préféré être titulaire à Evian que remplaçant à l’OM, c’était un choix purement sportif de ma part. » Moudou Sougou – Source : Instagram – Nicolas Vilas