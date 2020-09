Mercato : « C’est un personnage exceptionnel… l’OM fait une bonne affaire ! »

Jacky Bonnevay a été adjoint en sélection du Japon pendant 2 ans, ou il a côtoyé Yuto Nagatomo. Et il est dithyrambique sur la nouvelle recrue de l’OM !

Ancien joueur de l’OM dans les années 80, Jacky Bonnevay est ensuite devenu entraîneur. Son parcours l’a emmené au Japon, ou il a été adjoint du sélectionneur Vahid Halilodzic de 2015 à 2018. Lors de ce rôle, il a côtoyé la nouvelle recrue de l’OM, Yuto Nagatomo. Et il n’a eu que des bons mots pour le latéral gauche japonais :

Nagatomo, UN PERSONNAGE EXCEPTIONNEL

« C’était le titulaire indiscutable et indiscuté au poste de latéral gauche en sélection. Toujours présent, jamais blessé, toujours à fond, un personnage exceptionnel. Au niveau du joueur, je dirais que c’est une copie de Bixente Lizarazu, du point de vue morphologique, des qualités footballistiques, un joueur explosif à la « Liza », mais la comparaison n’est pas que sur le terrain. Il a les deux pieds, il n’est pas très grand, mais c’est une boule de muscle. Si on enlève Keizuke Honda et Shinji Kagawa, qui sont élevés au rang de stars au Japon, Yuto fait partie de la catégorie d’après. (…) Yuto était plus coté qu’Hiroki, eu égard à son passé, son expérience. Il fait partie de ceux qui ont ouvert la voie aux Japonais pour partir à l’étranger. Et puis, il connaît le fonctionnement européen, parle plusieurs langues. Il a joué en Italie, en Turquie, avec le Japon, le Vélodrome ne lui fera pas peur ! Franchement, comment peut-on ne pas aimer un gars comme Nagatomo ? Même Vahid Hallilodzic, qui n’est pas connu pour faire des compliments, n’avait rien à redire sur lui ! L’OM fait une bonne affaire, même s’il ne doit pas être donné. » Jacky Bonnevay. Source : La Provence (01/08/2020)